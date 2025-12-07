Lagerarbetare- Heltid, kväll 14:00-22:00 måndag-torsdag
2025-12-07
Sekelskifte söker nu en lagerarbetare till vårt lager i Västberga kvällstid 14:00-22:00, måndag-torsdag
Är du noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo? Har du erfarenhet av lagerarbete och truckkörning och vill arbeta kvällstid i ett snabbväxande företag? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-12-07Om tjänsten
Vi söker en lagermedarbetare till vårt kvällspass, där du blir en viktig del av vårt logistiska flöde. Du förbereder arbetet för vårt dag team och slutför uppgifter som inte hunnits färdigställas under dagen. Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta allt från orderplock och packning till inleveranser, returer och truckkörning.
Tjänsten är behovsstyrd, vilket innebär att du alltid fokuserar på det som är viktigast för nästa dags arbete eller som behöver färdigställas samma kväll.
Du kommer ingå i ett växande team om tre personer och rapporterar direkt till lagerchefen.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och kontrollera inleveranser
Plocka och packa kundbeställningar
Hantera returer och övriga lagersysslor
Truckkörning och förflyttning av varor
Löpande lagervård och ordning
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och gärna tidigare arbetat kväll eller skift. Du är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer. Samtidigt trivs du i ett högt tempo och kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor när det behövs. Du har datorvana och erfarenhet av affärs- eller lagersystem, och du har giltigt truckkort A-B, vilket är ett krav.
Dessutom tror vi att du trivs i en snabb och omväxlande miljö och har lätt för att prioritera i arbetet. Du är analytisk, lösningsorienterad och självgående. Självklart trivs du också i en samarbetsinriktad företagskultur och förstår vikten av att vara en lagspelare.
Vidare är du ansvarstagande, flexibel och kommunikativ och bidrar till ett positivt arbetsklimat i teamet.
Vi erbjuder
En stabil tjänst i ett växande företag
Goda utvecklingsmöjligheter inom lager och logistik
Härliga kollegor och en arbetsmiljö där alla bidrar till ett positivt klimat
Generös friskvårdsförmån
Attraktiva arbetstider
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Västberga
Anställningsform: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kvällstid 14:00-22:00, måndag-torsdagSå ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om arbetsgivaren
"Det helas skönhet är resultatet af detaljerna"
Med detta citat av Esaias Tegnér i åtanke grundades år 2010 företaget Sekelskifte 1900 AB. Vi har försökt att ta ett helhetsgrepp om tidstypiska bygg- och inredningsdetaljer till äldre hus och lägenheter. Vi brukar säga att vi är ett byggvaruhus med historisk knorr. Vår vision är att vara våra kunders favoritbutik och vår målsättning är att vara Nordens ledande återförsäljare av nyproducerade bygg- och inredningsprodukter i arkitektstilarna som var populära under perioden 1880-1930, dvs nyrenässans, jugend, nationalromantik och 20-talsklassicism.
Företaget består idag av cirka 50 anställda som alla brinner för tidstypiska och vackra ting. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.sekelskifte.com/
Västbergavägen 43 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Sekelskifte Jobbnummer
9632203