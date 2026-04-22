Lagerarbetare / Truckförare till Kuehne + Nagel!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2026-04-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Gillar du ordning och reda, har erfarenhet av truckkörning och vill jobba i ett team med stark lagkänsla? Vi söker fler glada och arbetsamma lagerarbetare till vår kund i Holmsund!
Som lagerarbetare och truckförare blir du en central del av ett mindre men sammansvetsat team, där ni tillsammans ansvarar för den dagliga driften. Här är samarbete en självklarhet - ni stöttar varandra, har en positiv arbetsmiljö och strävar alltid efter att leverera arbete av hög kvalitet.
Rollen erbjuder en varierad arbetsdag med arbetsuppgifter som bland annat inkluderar:
Ta emot inkommande gods (lossning och sortering)
Plocka, packa och lasta utgående leveranser
Truckkörning i det dagliga arbetet
Säkerställa ordning och reda i lagret
Bidra till en säker och välorganiserad arbetsmiljö
Utföra enklare administrativa uppgifter
Uppdraget startar under våren och pågår tills vidare, med en tydlig ambition om övertag hos kund på sikt.
DETTA SÖKER VI
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som tar ansvar för ditt arbete och inte tvekar att hjälpa till där det behövs. Du arbetar noggrant och har förståelse för att kvalitet sitter i detaljerna, samtidigt som du har ett starkt säkerhetstänk i allt du gör. Du trivs i ett mindre team, bidrar till en god stämning och ser värdet av samarbete för att få arbetet att flyta på smidigt. Samtidigt är du självgående och tar gärna egna initiativ när situationen kräver det.
Krav:
Truckkort A2 B1 B3
Pratar och skriver svenska obehindrat
Tar dig smidigt till arbetsplatsen (körkort, bor nära eller har en annan lösning)
Har du även tidigare erfarenhet av lager eller terminalverksamhet samt god datorvana ser vi detta som meriterande!
Känner du igen dig i beskrivningen? Kul! Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig och kanske välkomna dig till gänget! Vid mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Holmsundsvägen 145
)
913 32 HOLMSUND
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting
Elin Eklund elin.eklund@studentconsulting.com
