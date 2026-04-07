Lagerarbetare / Truckförare till Kuehne + Nagel!
2026-04-07
Gillar du ordning och reda, har erfarenhet av truckkörning och vill jobba i ett team med stark lagkänsla? Vi söker en glad och arbetsam lagerarbetare till vår kund i Holmsund!
Som lagerarbetare/truckförare blir du en viktig del av ett mindre team där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för det dagliga arbetet. Vi värdesätter lagarbete där vi hjälper varandra, har roligt på jobbet och samtidigt levererar med hög kvalitet. Hos oss får du en varierad arbetsdag där du bland annat:
Tar emot gods - lossar, sorterar och ser till att allt hamnar rätt
Plockar, packar och lastar utgående leveranser
Truckkörning
Hjälper till att hålla lagret snyggt, säkert och välorganiserat
Administrativa uppgifter vid behov
Uppdraget startar omgående och pågår tills vidare, med en ambition om övertag hos kund på sikt.
DETTA SÖKER VI
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som tar ansvar för ditt arbete och inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du är noggrann och vet att det är detaljerna som gör skillnad, samtidigt som du har ett gott säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, bidrar till en positiv stämning i gruppen och förstår vikten av samarbete för att få vardagen att fungera smidigt. Samtidigt är du självgående och kan ta egna initiativ när det behövs.
Krav:
Truckkort A2 B1 B3
Pratar och skriver svenska obehindrat
Tar dig smidigt till arbetsplatsen (körkort, bor nära eller har en annan lösning)
• med fördel tidigare erfarenhet av lager/terminalverksamhet samt god datorvana.
Känner du igen dig i beskrivningen? Kul! Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig och kanske välkomna dig till gänget!
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Holmsundsvägen 145 (visa karta
)
913 32 HOLMSUND
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting Kontakt
Elin Eklund umea@studentconsulting.com
9840772