Lagerarbetare/truckförare | Lernia | Strängnäs

Få en start på din karriär inom lager och logistik hos vår kund i Strängnäs! Som sommarjobbare hos Lernia erbjuds du en dynamisk arbetsmiljö där du kan växa, utvecklas och skapa minnesvärda erfarenheter. Ta chansen att forma din framtid med oss och ansök idag!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som lager- och logistik konsult kommer du att arbeta med plock och packning både med och utan truck, truckkörning, varuhantering samt lastning och lossning hos vår kund. Du ansvarar för att nå uppsatta mål och KPI:er.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som är minst 18 år gammal och tillgänglig under hela perioden från vecka 23 till vecka 35. Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, och kan bidra till arbetsglädje och trivsel på den gemensamma arbetsplatsen. Erfarenhet av lagerarbete är inte ett krav men det är högt meriterande! Du bör ha ett högt säkerhetstänk och vara strukturerad och flexibel i ditt arbete.Kvalifikationer
Truckkort. Eller att du kan tänka dig att införskaffa ett truckkort före start.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom lagerarbete eller truckkörning, samt god datorvana och kunskap i relevanta system. Erfarenhet av att arbeta i automatiserade miljöer är också en fördel. Vi värdesätter din personliga lämplighet högt och ser gärna att du motiveras av att sätta upp och nå tydliga mål. Kunskaper i engelska är också en fördel då det kan förekomma i arbetsmiljön.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Omer Asic via e-post: omer.asic@lernia.se
