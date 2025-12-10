Lagerarbetare till vår kund i Örnsköldsvik
Hos vår kund, BAE Systems Hägglunds kommer du att arbeta med materialhanteringen tillsammans med teamet på avdelningen. Du kommer att ha en viktig roll inom materialförsörjningen, arbetsuppgifterna består bla. av godsmottagning, truckkörning och materialhantering. Ditt arbete kommer att vara omväxlande, där du arbetar både inomhus och utomhus.Profil
Vi söker dig som har lätt för att lära dig nya datasystem och arbetsprocesser, du trivs med att köra truck och har erfarenhet av lagerarbete. Som person är du serviceinriktad, noggrann och duktig på att samarbeta med andra, du är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo där det är viktigt att hålla tider och leveranser.
För denna tjänst är det krav på truckkort och B-körkort, men inget krav på erfarenhet av truckkörning.
Du blir anställd av Konsultia och tillbringar dina arbetsdagar hos BAE, behovet är långsiktigt och möjlighet till fast anställning hos kundföretaget finns i framtiden.
Tjänsten är på heltid och i dagsläget är arbetstiden förlagd dagtid.
Kontroll av belastningsregister/säkerhetsprövning samt drogtest genomförs inför uppdragstart.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Björklund på telefonnummer: 072-517 26 37 eller via e-post: anna.bjorklund@konsultia.se
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
