Lagerarbetare till välkänt lager i Eskilstuna
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2025-08-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Vi söker nu personal till våran kund inom lager & logistik.
Du kommer att bli anställd av Arena personal och uthyrd till vår kund. För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter.
Du kommer arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom branscherna såsom plock, pack, sortering etc. Du kommer att köra skjutstativstruck, ledstaplare och/eller plocktruck. Således behöver du ha truckkort A+B samt erfarenhet av att köra truck.
Du är fysiskt frisk och klarar av ett fysiskt tungt och enformigt arbete. Arbetstiderna är heltid måndag-fredag 07:00-16:00. Du kan komma att arbeta ensam eller i grupp, samt med instruktioner på svenska, vilket ställer krav på att du förstår och kan kommunicera på svenska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och där ser vi gärna att du är trevlig, serviceminded, samarbetsvillig och ansvarsfull.
Uppdraget kommer att starta under v.38-v.39 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Malin Qvarsell malin.qvarsell@arenapersonal.com 0733101494 Jobbnummer
9479547