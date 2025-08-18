Lagerarbetare till välkänd kund i Viared | Heltid
Manpower AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-08-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du en driven lagerarbetare som trivs med fartfyllda arbetsdagar och varierande lageruppgifter? Då har vi jobbet för dig! Vi på Manpower söker nu lagerarbetare till ett kortare heltidsuppdrag hos ett E-handelslager i Viared. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos vår kund i Viared.
Om jobbet som lagerarbetare
Som lagerarbetare kommer du att arbeta för ett välkänt E-handelslager. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta plock och pack av varor, returhantering samt inhantering. Du kommer även att delta i olika logistikrelaterade uppgifter, exempelvis lagerflyttar, vilket innebär att du bör vara flexibel och bekväm med att arbeta i flera olika lagerflöden. Arbetet sker ofta i högt tempo och kan vara fysiskt krävande, vilket gör att god fysik och ett gott säkerhetstänk är viktiga för att trivas i rollen.
Övrig information
* Placeringsort: Viared
* Arbetstider: Dagtid
* Start: Omgående
* Uppdragslängd: Till februari 2026 med möjlighet till förlängning
Är du vår nya stjärna?
Vi ser att du är en lagspelare som inte tvekar att hugga i där det behövs. Du har ett öga för detaljer, arbetar effektivt och har ett starkt engagemang för att hålla ordning och reda. Vidare är du kvalitetsmedveten och ser till att allt arbete utförs på ett säkert och korrekt sätt, oavsett om det handlar om truckkörning, orderplock eller lagerhantering.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har:
* Lagererfarenhet
* B-körkort och tillgång till bil
* Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
* God fysik och förmåga att arbeta i högt tempo
Det är även meriterande för tjänsten om du har:
* Truckkort
* Erfarenhet av utleveranser och fraktbokningar
* Erfarenhet av arbete inom E-handel
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur du ansöker
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hedda Seebass Svensson via e-post: hedda.seebass.svensson@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9485120c-8cb1-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Hedda Seebass Svensson hedda.seebass.svensson@manpower.se Jobbnummer
9463490