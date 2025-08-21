Lagerarbetare till välkänd kund i Malmö | Heltid
Är du en person som gillar att ha ordning och reda, är pålitlig och trivs med att jobba fysiskt? Har du truckkort och letar efter nästa steg i karriären? Då kan detta vara chansen du väntat på! Här får du en viktig roll i kundens logistikflöde och möjligheten att utvecklas i en stabil organisation. Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden i Malmö.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare kommer du att spela en viktig roll i den dagliga logistiken. Du arbetar med att plocka och packa varor med hög precision, ser till att rätt produkter levereras i rätt tid, och hanterar in- och utleveranser. Du kommer att köra olika typer av truckar och vara delaktig i inventering samt hålla ordning i lagret. Det är ett fysiskt och varierande arbete där ingen dag är den andra lik, och där din insats verkligen gör skillnad.
Övrig information
Placeringsort: Malmö
Arbetstider: Dagtid kl 06:15-15:15 eller 08:30-17:30
Anställningsform: Visstid 6 månader med chans till förlängning
Är du vår nya stjärna?
Vi söker dig som är driven, effektiv och har en stark arbetsmoral. Du trivs i ett högt arbetstempo och har inga problem med att arbeta mot tydliga och ibland högt uppsatta mål. Du är en person som tar ansvar, arbetar strukturerat och ser till att jobbet blir gjort - även när tempot ökar. Som lagerarbetare hos vår kund i Malmö är det viktigt att du har en positiv inställning, gillar att samarbeta med andra och inte är rädd för att ta egna initiativ. Erfarenhet av truckkörning är meriterande, men viktigast är din arbetsvilja och engagemang.
Krav för tjänsten
* Truckkort A1-4 och B1-4
* Tidigare lagererfarenhet
* B-körkort och tillgång till bil
* God fysik
* Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av truckkörning
* Erfarenhet av att köra skjutstativtruck (B3)
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Toft via e-post: anna.toft@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
