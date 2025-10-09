Lagerarbetare till välkänd kund i Klippan | Heltid
2025-10-09
Vill du arbeta i en dynamisk och växande verksamhet där laganda och arbetsglädje står i fokus? Vi söker nu noggranna och drivna lagerarbetare till vår kunds lager i Klippan. Här får du en viktig roll i kundens logistikflöde och möjligheten att utvecklas i en stabil organisation. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden i Klippan.
Om tjänsten som lagerarbetare
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med plock och pack, lastning, lossning och truckkörning. Du blir en viktig del av logistikkedjan och bidrar till att våra varor hanteras effektivt och noggrant. Arbetet sker i skift, vilket innebär att vi söker dig som är flexibel och trivs i ett högt arbetstempo.
Övrig information
Placeringsort: Klippan
Anställningsform: Visstid 6 månader med chans till förlängning
Är du rätt person för tjänsten?
Vi söker drivna och effektiva lagspelare som trivs i en snabb och strukturerad arbetsmiljö. Du har ett öga för detaljer, arbetar noggrant och tar ansvar för att uppgifter utförs på ett effektivt sätt. Som person är du självständig, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team. Du har en positiv inställning, är flexibel och har inga problem med att anpassa dig efter lika arbetstider och ett varierande arbetstempo. Erfarenhet av lagerarbete och truckkörning är meriterande, men viktigast är din arbetsvilja och engagemang.
I övrigt krävs det att du har:
* Truckkort A1-4 och B1-4
* B-körkort och tillgång till bil
* God fysik
* Flexibel gällande arbetstider
* Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Tidigare lagererfarenhet
* Erfarenhet av truckkörning
* Erfarenhet av att köra skjutstativtruck (B3)
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Toft via e-post: anna.toft@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
Manpower AB
