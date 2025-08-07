Lagerarbetare till välkänd kund i Helsingborg | Heltid
Är du en noggrann och driven person med truckkort och god fysik? Trivs du med ett aktivt arbete i högt tempo och vill jobba i en stabil och välkänd verksamhet? Då har vi tjänsten för dig! Just nu söker vi på Manpower en lagerarbetare till en av våra kunder i Helsingborg. Här får du chansen att bli en del av ett engagerat team där din insats gör skillnad varje dag. Intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos vår kund i Helsingborg
Om rollen som lagerarbetare
Kunden är en ledande tillverkare av bland annat lim, fogmassa och tätningsmedel. I rollen som lagerarbetare kommer du att arbeta med plockning av material, vilket innebär att du hanterar gods som kan väga upp till 20 kg. Du kommer också att köra truck och sköta lagerrelaterade uppgifter i företagets datasystem - därför är god datorvana viktigt. Arbetet sker ofta i högt tempo och kan vara fysiskt krävande, vilket gör att god fysik och ett gott säkerhetstänk är viktiga för att trivas i rollen.Publiceringsdatum2025-08-07Övrig information
* Placeringsort: Helsingborg
* Arbetstider: Dagtid 06.00-14.06 och kvällstid 10.06-18.00 - du kommer jobba båda skiften!
* Start: Omgående
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann och ansvarsfull i ditt arbete, med ett öga för detaljer och kvalitet. Du är social och trivs med att samarbeta med andra, samtidigt som du tar eget ansvar och har en positiv attityd. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och en teamplayer som bidrar till ett gott arbetsklimat. Eftersom arbetet är fysiskt krävs god fysik och uthållighet för att hantera tunga lyft och ett högt tempo. Du är kvalitetsmedveten och ser till att allt arbete utförs på ett säkert och korrekt sätt, oavsett om det handlar om truckkörning, orderplock eller lagerhantering.
I övrigt krävs det att du har
* Truckkort A1-4
* B-körkort
* Flytande svenska i tal och skrift
* Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
* God fysik
Meriterande
* Truckkort B
* Erfarenhet av arbete inom livsmedelsbranschen
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur du ansöker
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Toft via e-post: anna.toft@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
