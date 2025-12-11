Lagerarbetare till välkänd kund i Borås | Extrajobb
2025-12-11
Vill du arbeta extra inom lager och logistik hos en välkänd kund i Borås? Vi på Manpower söker nu lagerarbetare för ett spännande konsultuppdrag där du blir en viktig del av ett team som säkerställer effektiva flöden och hög kvalitet. Uppdraget är perfekt för dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill ha ett flexibelt extrajobb med start omgående.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Borås.
Om jobbet som lagerarbetare
Som lagerarbetare får du en varierad och aktiv roll där du arbetar med:
* Orderplock och packning av varor
* Sortering och placering av gods på rätt plats i lagret
* Flytt och lagring av varor på pall med hjälp av truck
* Säkerställande av lagernivåer och ordning i lagermiljön
Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att leveranserna ska ske smidigt och effektivt.Publiceringsdatum2025-12-11Övrig information
* Ort: Borås
* Start: Omgående
* Omfattning: Extrajobb vid behov. Vi ser gärna att du kan arbeta minst 2 dagar i veckan
* Arbetstider: Dagtid, 7-16
Den vi söker
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo. Du har en positiv inställning och gillar att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Krav för tjänsten:
* Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
* En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier, deltidsjobb)
* God fysik
* Truckkort med behörighet A1, B3 och B4
* Körkort och tillgång till bil
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av lagerarbete
* Övriga truckbehörigheter
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad Manpower kan erbjuda
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "f0cf8258-d887-". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9639224