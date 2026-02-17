Lagerarbetare till Ulricehamn med start omgående
2026-02-17
Vi söker en noggrann och kvalitetsmedveten lagerarbetare till vår kund i Ulricehamn, där precision och öga för detaljer är avgörande för att lyckas.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som lagerarbetare hos oss kommer du att arbeta med varuhantering, märkning och paketering av produkter. Arbetet innebär både fysiska och administrativa moment och kräver att du kan växla mellan olika uppgifter beroende på behovet i verksamheten. Du blir en viktig del av vårt team som säkerställer att varor hanteras effektivt och med hög kvalitet. Arbetstiderna är måndag - fredag, 07.00- 16.00.
Om dig
Du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet, även vid högt tempo.
Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till varierande arbetsmoment.
Du trivs med både självständigt arbete och samarbete i team.
Du har god fysik.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Truckkort är meriterande.Om företaget
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse av processen du varit med i och därför kommer vi på OnePartnerGroup inom kort skicka en enkät till dig. Din upplevelse är betydelsefull och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ban Khiali. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658), https://www.onepartnergroup.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ban Khiali ban.khiali@onepartnergroup.se Jobbnummer
9748016