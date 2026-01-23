Lagerarbetare till Svensk Cater i Luleå!
2026-01-23
Är du noggrann, effektiv och vill ha ett aktivt arbete tillsammans med trevliga kollegor? Nu har du chansen att bli en del av Svensk Cater i Luleå - en arbetsplats där teamkänsla och arbetsglädje står i centrum! Vi söker dig som vill ta dig an nya utmaningar, oavsett om du har tidigare erfarenhet av lagerarbete eller inte.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Svensk Cater söker nu en arbetsam person för en roll som en lagerarbetare till deras lager i Luleå. Här erbjuds du en arbetsmiljö där teamkänsla och arbetsglädje dagligen står i fokus!
Arbetstid: måndag-fredag, kl. 07:00-16:00 (övertid kan förekomma vid behov).Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare kommer du bland annat att:
Plocka och packa leveranser
Utföra vägning och kvalitetskontroller av produkter
Delta i inventering av lagret
Vi söker dig som
Är noggrann, effektiv och har en positiv inställning
Trivs med att samarbeta och vara en del av ett team
Är flexibel och anpassningsbar
Har B-körkort
Har truckkort (meriterande)
Ansökningsförfarande
Tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Svensk Cater samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av Svensk Cater i Luleå!
Om Svensk Cater
Svensk Cater är en av Sveriges ledande matgrossister, specialiserad på uteätarmarknaden. Med 16 lager runt om i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder, är vi stolta över att erbjuda ett brett och noggrant utvalt sortiment som anpassas efter de lokala marknadernas behov. Vårt lager i Luleå speglar vårt starka engagemang för den norrländska regionen, där vi kombinerar välkända internationella varumärken med produkter från lokala producenter.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626)
Nordkalottvägen 16 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Cater AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Maria Berggren maria.berggren@norraresurs.se Jobbnummer
9702697