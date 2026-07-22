Lagerarbetare till Stockholms Fiskauktion!
Bemannix AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Du kommer att ha en central roll i verksamheten med ansvar för att samordna in och utleveranser samt vara delaktig i de interna inköpen. Arbetet innebär daglig kontakt med både kunder och leverantörer och kräver att du är lösningsorienterad, flexibel och trivs med att ta egna initiativ.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Planering och koordinering av inleveranser direkt från fiskare.
Hantering och planering av utleveranser till kunder.
Lagerarbete och orderplock.
Kontakt med kunder och leverantörer.
Samarbete med platschefen kring den dagliga verksamheten.
Bidra till ett effektivt arbetsflöde och god service.
Arbetet är delvis operativt och innehåller även tunga lyft.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att hela rekryteringsprocessen sköts av Bemannix AB. Samtliga frågor hänvisas där till Bemannix.
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Måndag-fredag. 06:00-15:00 kan förekomma pass 04:00-13:00. Omfattning: Heltid Placering: Årsta
Om arbetsplatsen!
På Stockholms Fiskauktion arbetar du i en verksamhet där tempo, kvalitet och samarbete står i centrum. Vi har ett nära samarbete med både fiskare, leverantörer och kunder för att säkerställa att färska råvaror når rätt destination i rätt tid. Verksamheten är en av Europas största digitala auktioner för insjöfisk och signalkräftor. Auktionen startade 2016 med målet att skapa en lokal marknadsplats som gynnar både producenter och Stockholmsregionens kunder. All fisk som hanteras kommer från svenska sjöar och verksamheten är MSC-certifierad, precis som vår systerauktion i Smögen. Det innebär att vi arbetar med hållbart fiske och spårbara leveranser. Som helt digital auktion sker all handel online, vilket gör att kunder kan delta i auktionen oavsett var de befinner sig, via dator eller mobil. Vi har idag ett hundratal nöjda kunder i Sverige och runt om i Europa. Hos oss blir du en del av en modern och växande verksamhet där digital handel möter traditionell fiskeliv, och där varje dag handlar om att leverera kvalitet till rätt kund i rätt tid.
Nu söker vi dig som trivs i ett högt tempo, gillar struktur och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med ett engagerat team.
Hos oss blir du en viktig del av den dagliga driften och arbetar tätt tillsammans med platschefen i en varierande roll där planering, koordinering och praktiskt arbete går hand i hand.
Vem är du?
Vi söker dig som gillar ordning och reda och som motiveras av att få saker att fungera. Du är självgående, ansvarstagande och ser vad som behöver göras. Samtidigt är du prestigelös och trivs i ett mindre företag där alla hjälps åt.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Truckkort A1-A4 och B1-B4.
Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet från fiskbranschen eller lageransvar.
Erfarenhet från affärssystem Pefa.Om företaget
Bemannix startade sin resa i mars 2014 med visionen att skapa ett företag inom bemanningsbranschen som ska tillhandahålla kvalité och arbeta personligt och familjärt i allt vi åtar oss.
Viktigt för oss är att du som anställd ska känna dig trygg hos oss. Därför innehar vi kollektivavtal för samtliga anställda och är auktoriserade via Almega.Övrig information
Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid vardagar. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7907141-2110974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), https://careers.bemannix.se
Karlskronavägen 7 (visa karta
)
121 52 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008904