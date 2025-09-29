Lagerarbetare till Skyddsprodukter i Sverige AB

Skyddsprodukter i Sverige AB / Lagerjobb / Malmö
2025-09-29


Lagerarbetare till Skyddsprodukter i Sverige AB

Publiceringsdatum
2025-09-29

Om företaget
Skyddsprodukter i Sverige AB är ett stabilt och väletablerat företag, grundat 1993. Vi är Sveriges ledande aktör när det gäller att utrusta landets skyddsrum - ett arbete som bokstavligen handlar om liv och död. I ett starkt svenskt civilförsvar är människors möjlighet till skydd helt beroende av att vi gör vårt jobb rätt. Företaget befinner sig just nu i en stark tillväxtfas och vi söker därför nya medarbetare som vill vara en del av vår resa.

Om tjänsten
Vi söker nu en lagerarbetare till vårt team. Arbetsuppgifterna består av vanligt förekommande arbetsmoment på lagret, där ordning, noggrannhet och samarbete är viktiga delar av vardagen.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Har truckkort (meriterande)
Talar, läser och skriver svenska flytande
Är punktlig och pålitlig
Är ödmjuk, nyfiken och villig att lära
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats i ett engagerat team
Varierande arbetsuppgifter på lagret
Möjlighet att växa med rollen

Så ansöker du
Låter det här som du? Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev senast 15 oktober 2025. Under ansökningstiden är du varmt välkommen att höra av dig med frågor till fredrik@torfinans.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: fredrik@torfinans.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skyddsprodukter i Sverige AB (org.nr 556474-9538)
Bronsyxegatan 8 (visa karta)
213 75  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9530047

