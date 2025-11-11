Lagerarbetare till robotlager vi söker dig som gillar ansvar och ordning
2025-11-11
Vi växer snabbt inom försäljning och service av smarta trädgårdsrobotar och söker nu en noggrann, driven och fysiskt stark lagerarbetare till vårt team. Har du truckkort, datorvana och trivs med att ha ordning omkring dig? Då är detta jobbet för dig.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Du kommer att arbeta på vårt centrala robotlager och hantera hela flödet - från inleverans till utleverans. Rollen är praktisk och fysiskt krävande, men också teknisk och organiserad. Du blir en nyckelperson i vår logistik och bidrar till att våra kunder får rätt produkter i rätt tid.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och kontrollera leveranser
Registrera varor i affärssystem och placera dem korrekt på lagret
Plocka och packa kundordrar och interna verkstadsbeställningar
Boka frakt, skapa fraktsedlar och etiketter
Lasta pallar och paket på lastbil med bakgavellift
Utföra inventeringar och hålla ordning på lagersaldo
Säkerställa att lagret hålls rent, strukturerat och effektivt
Hantera enklare returflöden och transportplaneringKravprofil för detta jobb
B-körkort (krav)
Truckkort (A & B)
God fysisk form - arbetet innebär tunga lyft dagligen
Datorvana - du behöver kunna hantera affärssystem, frakttjänster och artikelregister
Förmåga att förstå och arbeta med logistiktermer, följesedlar och måttenheter
Svenska i tal och skrift (engelska är ett plus)
Erfarenhet från lager, logistik eller liknande praktiskt arbete är meriterande
Erfarenhet av att lasta på lastbil med lift är ett plus men går också att lära sig internt
Vi erbjuder
En viktig roll i ett teknikdrivet företag i tillväxt
Möjlighet till utveckling inom logistik, ansvar eller teknik
Trevliga kollegor, lager med struktur och högt tempoOm företaget
Vi arbetar med försäljning, service och installation av robotgräsklippare, snöröjningsrobotar och andra trädgårdsrobotar för den svenska marknaden. Vårt lager är navet där allt passerar - och du är den som håller det rullande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
