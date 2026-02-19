Lagerarbetare till Övervakningsbutiken i Högsbo
Vill du bli en central del av logistikkedjan i ett företag som arbetar för en tryggare vardag? Är du självgående, trivs med eget ansvar och är van vid att arbeta i högt tempo? Nu söker vi en driven, engagerad och ansvarstagande lagerarbetare och orderplockare till Övervakningsbutiken i Göteborg.
Övervakningsbutiken är en rikstäckande leverantör av säkerhetstjänster som erbjuder allt från projektering och försäljning till installation och teknisk support. Med utgångspunkt från huvudkontoret i Högsbo arbetar ett engagerat team av specialister för att skapa tryggare miljöer genom smart och driftsäker övervakningsteknik. Som arbetsgivare erbjuder de en innovativ miljö där personlig service och teknisk expertis står i centrum för verksamhetens fortsatta tillväxt. Nu söker Övervakningsbutiken en strukturerad lagermedarbetare som vill bli en central del av deras logistikkedja i Göteborg.
Tjänsten är en deltidstjänst på 80%, med möjlighet till att övergå till 100%. Arbetstiden är förlagd dagtid på vardagar.
Ansvarsområden
Som paketerare på vår kunds lager arbetar du med:
Plockning och paketering av ordrar
Utskrift och hantering av fraktsedlar
Säkerställning att leveranser håller hög kvalitet och skickas i tidKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är van att arbeta i högt tempo
Är självgående och ansvarstagande
Är noggrann och strukturerad
Har tidigare erfarenhet av orderplockning, paketering, lagerarbete eller likvärdig bakgrund som bedöms vara relevantOm företaget
