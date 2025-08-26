Lagerarbetare till Lerum, Göteborg, Västra-Götaland
2025-08-26
Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare är du en central del av logistikflödet och ansvarar för att varor hanteras på ett effektivt, säkert och noggrant sätt. Du bidrar till att säkerställa att kundernas beställningar levereras i rätt tid, i rätt mängd och med hög kvalitet

Dina arbetsuppgifter
Godsmottagning: Ta emot, kontrollera och registrera inkommande leveranser.
Plock och pack: Plocka varor enligt orderlistor, packa och förbereda för utleverans
In- och utlastning: Lastning och lossning av varor med truck eller manuellt.
Lagerhållning: Märka, sortera och placera varor på rätt plats i lagret
Inventering: Delta i regelbundna inventeringar och säkerställa korrekt lagersaldo.
Kvalitetskontroll: Kontrollera varors skick och rapportera avvikelser.
Systemarbete: Registrera varuflöden i lagerhanteringssystem (WMS).
Arbetsmiljö & säkerhet: Följa säkerhetsrutiner och bidra till en ordnad och säker arbetsplats.
Operativt: Leveranser eller annat arbete kopplat till verksamheten kan förekomma.Kvalifikationer
Erfarenhet av lagerarbete eller logistik är meriterande men inget krav.
Truckkort (A- och B-behörighet)
B-körkort
God fysik och förmåga att hantera tunga lyft.
Grundläggande datorvana och förmåga att arbeta i lagerhanteringssystem.
Goda kunskaper i svenska (både tal och skrift).Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad.
Ansvarstagande och pålitlig.
Flexibel och lösningsorienterad.
God samarbetsförmåga och positiv inställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future Mobility AB
(org.nr 559229-5181) Kontakt
Jens Hällbom jens@futuremobility.nu Jobbnummer
9476999