Lagerarbetare till läkemedelslager i Mölnlycke | Heltid
Just nu söker vi på Manpower lagerarbetare för ett uppdrag hos en av våra kunder som är verksamma inom läkemedelsbranschen. Har du truckkort och är en person som är noggrann, ansvarsfull och gillar när arbetet ger tydliga resultat? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Välkommen med din ansökan till oss på Manpower redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos vår kund.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer främst vara orderplock samt packning av läkemedel, men du kan även komma att jobba med lastning och truckkörning. Jobbet passar dig som trivs med att jobba med kroppen i ett högt tempo.Övrig information
* Placeringsort: Mölnlycke
* Start: Omgående, enligt överenskommelse
* Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Är du vår nästa stjärna?
Du är en person som har en fallenhet för att prata med olika typer av människor och en genuin vilja att göra ett bra jobb. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett effektivt arbetssätt och att du har en förmåga att arbeta systematiskt. Vidare är det viktigt att du arbetar resultatinriktat och att du ser vad som behöver göras. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbete sedan tidigare.
Vi söker dig som
* har truckkort A1-A4 samt B1-B4
* har lagererfarenhet
* har god svenska i både tal och i skrift
* är bekväm att arbeta i kyl/frys
Det är meriterande om du
* har truckerfarenhet från tidigare arbete
* har B-körkort och tillgång till bil
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hedda Seebass Svensson via e-post: hedda.seebass.svensson@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
