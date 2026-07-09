Lagerarbetare till kylavdelningen hos Dagab - Örebro
Marketpeople AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi söker dig som är ute efter ett välbetalt heltidsjobb, i en stabil bransch, med goda möjligheter till att påverka din egna framtid.
Som lagermedarbetare anställd hos Dagabs logistikcenter i Örebro spelar du en avgörande roll i att maten kommer fram – i rätt tid och med rätt kvalitet – till butiker runt om i hela landet. Det är ett viktigt uppdrag där din insats gör skillnad varje dag.
För att lyckas i rollen behöver du arbeta effektivt, noggrant och alltid med hög kvalitet. Du blir en del av ett stort logistikflöde där samarbete, punktlighet och säkerhet är nycklar till framgång. Att följa rutiner, stötta andra avdelningar vid behov och bidra till en trygg och välfungerande arbetsplats är en självklar del av vardagen. Här får du rätt förutsättningar att både trivas och utvecklas – idag och i framtiden.
Arbetet sker primärt på Dagabs färskvaruavdelning där det är cirka +4 grader men även arbete på kolonialavdelning där det är "rumstemperatur" kan förekomma.
Arbetsuppgifter🛠️
Plocka och packa orders - Du färdigställer orders enligt butikernas beställningar. Arbetet sker med hjälp av truck och pick-by-voice (ett röststyrt plocksystem som hjälper dig plocka rätt). På sikt kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella.
Arbetstider🕒
I denna roll arbetar du antingen dagskift eller kvällskift , Dag 05:00-14:00 Kväll 14:00 - 23:00 under söndag - torsdag.
Anställningsform🤝
Anställningen är en tillsvidareanställning direkt hos Dagab med sedvanlig provanställning i 6 månader.
Start för tjänsten📅
Start är enligt överenskommelse. Tjänsten startar med upplärning under 5 dagar i rad där du arbetar med stöttning av en fadder. Veckan efter arbetar du heltid för att komma in i själva jobbet. Upplärningen sker primärt på dagtid. Detta är obligatorisk för alla som anställs i rollen.
Adress till arbetsplats📍
Handelsgatan 5, 702 27 Örebro
Om Dagab
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl.a. Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart.
Krav och egenskaperKrav✅
Du ska vara fyllda 18 år
God svenska i tal och skrift
Meriterande💪
Truckkort A1-4
Arbetslivserfarenhet från lager, logistik eller liknande
Tidigare erfarenhet av fysiskt arbete
Positivt om du varit eller är aktiv inom någon idrott
Egenskaper⭐
Du har en positiv inställning och gillar att ta ansvar, oavsett om det handlar om att respektera tider, hålla god kvalitet eller nå uppsatta mål. Du är bekväm i att följas upp på din prestation och motiveras av att få ett tydligt kvitto på ett väl utfört jobb.
För att du ska trivas i rollen krävs en god fysik och att du tar hand om din hälsa, detta då du utför upprepade lyft så det är viktigt att du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och uppskattar att hålla igång kroppen.
Din förmåga att samarbeta och bidra till en god stämning i gruppen är viktig – oavsett olikheter i perspektiv, kultur, bakgrund eller språk. Du behöver också trivas i att arbeta självständigt på lagret, då du rör dig över stora ytor med begränsade sociala kontakter när du utför dina arbetsuppgifter. Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.Ersättning
Lön: Enligt kollektivavtal och här följs lager och e-handelsavtalet.
Rekryteringsprocessen
Du behöver söka direkt via annonsen. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. Nästa steg kommer vara en juridisk bakgrundskontroll via Fortcheck. Därefter genomförs referenstagning digitalt med hjälp av Refensa. Efter denna digitala process är nästa steg för de kandidater som går vidare en gruppintervju på plats hos Dagab.
Drogtester tillämpas i samband med rekryteringen och eftersom Dagab värnar extra mycket om goda arbetsmiljöförhållanden utförs slumpvisa drogtester på arbetsplatsen. Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Hemsida: www.marketpeople.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827948-2094240". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167), https://jobb.marketpeople.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Arbetsplats
Marketpeople Jobbnummer
9998006