Lagerarbetare till kund inom logistik och distribution
2025-11-03
Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en lagerarbetare som vill vara en viktig del i att hålla ordning och skapa ett effektivt flöde i lagret.
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med plock, pack, in- och utleveranser samt se till att lagret alltid är välorganiserat. Du trivs i en aktiv miljö, är noggrann och gillar att samarbeta med andra.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se
Plock och pack av beställningar
Mottagning och hantering av leveranser
Bidra till ordning och struktur på lagret
Vi erbjuder:
Direkt anställning hos kunden
En trygg arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att växa inom lager och logistikKvalifikationer
Ansvarsfull, noggrann och pålitlig
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande
God fysik och svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och modernt sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
735 33 SURAHAMMAR Jobbnummer
