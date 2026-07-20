Lagerarbetare till kund i Viared | Extrajobb
Manpower Aktiebolag / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-07-20
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Just nu söker vi på Manpower lagerarbetare till ett uppdrag på ett populärt lager i Viared. Är du på jakt efter ett extrajobb som ständigt bjuder på nya utmaningar och som dessutom bjuder på variationsrika arbetsdagar? Då kan det här vara din nästa utmaning! Välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Ort: Viared
Uppdragsstart: v.36
Uppdragslängd: Extra vid behov, men vi ser gärna att du är tillgänglig minst 2 gånger i veckan
Arbetstider: Vardagar, 7-16
Om jobbet
Som lagerarbetare blir du en viktig del av ett team som säkerställer att varor plockas, packas och skickas korrekt till både butik och e‐handelskunder. Rollen passar dig som trivs i ett tempofyllt lager och har förmågan att arbeta noggrant och metodiskt.
I arbetet ingår att läsa av ordrar med handscanner, hantera produkter och utföra arbetsmoment med kvalitet och effektivitet i fokus. För vissa arbetspass kan truckkörning förekomma. Det kan även förekomma hantering av returer, vilket kräver extra noggrannhet och struktur.
Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av ordrar med hjälp av handscanner
Säkerställa korrekt hantering av produkter till butik och nätkunder
Eventuell truckkörning vid behov
Hantering av returer (vid behov) med fokus på kvalitet och noggrannhet
Den vi söker
Vi söker dig som är noggrann, positiv och engagerad, och som trivs i en roll där både tempo och kvalitet är viktiga framgångsfaktorer. Du har lätt för att samarbeta, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett gott arbetsdriv. Det är meriterande om du har erfarenhet av lagerarbete eller truckkörning, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att bidra.
Krav för tjänsten
Flytande svenska i tal och skrift
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Körkort
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Klara Larsson, via mejl: klara.larsson@manpower.se
.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Ryssnäsgatan 3 (visa karta
)
504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Klara Larsson Klara.Larsson@manpower.se Jobbnummer
10007290