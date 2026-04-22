Lagerarbetare till kund i Värnamo/Horda/Alvesta området
K-Bemanning AB / Lagerjobb / Alvesta
2026-04-22
Vill du arbeta i en viktig roll inom lager och logistik? Nu söker vi engagerade lagermedarbetare till en av våra kunder i Värnamo/Horda/Alvesta-området.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som lagermedarbetare får du en varierad och ansvarsfull roll i den dagliga logistiken. Du blir en viktig del av flödet och arbetar nära produktionen.Dina arbetsuppgifter
Leverera material till produktionen samt till angivna platser
Truckkörning (främst ledstaplare, skjutstativ och/eller motvikt)
In- och utleveranser
Godsmärkning, inventering och kvalitetskontroller
Säker hantering av gods enligt rutiner och kundkravProfil
Vi söker dig som har det där lilla extra. Du trivs med att ta ansvar och arbeta i ett högt tempo. Du har ett öga för detaljer samtidigt som du behåller ett helhetsperspektiv.
Vidare har du god samarbetsförmåga då arbetet innebär nära samarbete med både kollegor och kunder.
Det är meriterande om du har:
Truckkort och erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet av lager eller logistik
Arbetstid
Ständig dag eller kväll.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vilhelm@k-bemanning.se
eller 073-373 26 99 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
342 30 ALVESTA Jobbnummer
9870724