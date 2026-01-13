Lagerarbetare till kund i Örebro | Heltid
Vill du arbeta som lagerarbetare i Örebro och bli en del av ett effektivt team? Vi på Manpower söker nu en driven och noggrann lagerarbetare för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund. I rollen kommer du att arbeta med att lasta av ankommande paket, plocka om och placera varor i lagret. Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Örebro.
Om jobbet som lagerarbetare
Som lagerarbetare hos vår kund blir du en viktig del av logistikkedjan. Du arbetar i en strukturerad miljö där noggrannhet och effektivitet är avgörande för att säkerställa ett smidigt flöde. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Lasta av ankommande paket
Plocka om och placera varor i lagret
Säkerställa ordning och struktur i lagermiljön
Övrig information
Ort: Örebro
Uppdragsstart: Omgående
Arbetstider: Vardagar, 07.00-15.40 men skiftarbete kan förekomma
Uppdragslängd: 3-6 månader, med möjlighet till förlängning
Den vi söker
Vi söker dig som har en positiv inställning, är ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du har inga problem med att hantera tyngre paket och uppskattar ett fysiskt arbete där noggrannhet och struktur är viktigt. För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad, effektiv och bidrar aktivt till ett gott samarbete i teamet. Din arbetsmoral är stark och du ser till att arbetsflödet fungerar smidigt från start till mål.
För att lyckas i rollen behöver du:
Truckbehörighet: A1-A4 och B1-B4
Körkort och tillgång till bil
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller liknande uppgifter
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Carla Törner via e-post: carla.torner@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
