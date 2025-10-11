Lagerarbetare till kund i Karlstad!
Junglia AB / Lagerjobb / Karlstad Visa alla lagerjobb i Karlstad
2025-10-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann lagerarbetare som gärna har några år på nacken inom branschen, men det är inte ett krav och kunden vi rekryterar för kan tänka sig att anställa någon ny utan erfarenhet om viljan och energin är på topp.
Junglia rekryterar på uppdrag av en av våra kunder och anställning sker direkt hos arbetsgivaren.
Kort om jobbet:
Plocka och packa varor
Organisera och hålla lagret i toppskick
Kommunicera och samarbeta med teamet
Ingångslön på 34400kr
Fastanställning Publiceringsdatum2025-10-11Så ansöker du
Skapa ett digitalt CV på: www.junglia.com
Kom ihåg att fylla i alla uppgifter i ditt digitala CV samt ladda upp bild.
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka det i ett mejl till: jobb@junglia.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn
Glöm inte att klistra in länken till ditt digitala CV! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086)
652 14 KARLSTAD Arbetsplats
Junglia Jobbnummer
9552185