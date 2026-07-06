Lagerarbetare till Hjälpmedelsverksamheten, Boden
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2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
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eller i hela Sverige
Inom hjälpmedelsverksamheten finns olika professioner som genom ett nära samarbete bidrar till att personer med funktionsnedsättning i länet ska tillförsäkras samma tillgång till medicintekniska produkter, oavsett var i vårdkedjan de befinner sig, och oavsett var de är bosatta i länet.
Vi söker
Vi söker dig med gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska, i tal och skrift. Vi ser att du har Truckbehörighet B2. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med lagerhållning och service.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad och självgående. Du har en problemlösande förmåga och värderar samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
För att trivas i rollen som lagerarbetare bör du vara noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du trivs med ett varierande tempo. Det är naturligt för dig att förstå värdet av den tjänst som tillhandahålls.
Det här erbjuder vi dig
Tydligt teambaserat arbetssätt
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Eva-Marie Fellermark eva-marie.fellermark@norrbotten.se +46727252370 Jobbnummer
9993226