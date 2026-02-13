Lagerarbetare till Hjälpmedelscentralen
Nu söker vi en lagerarbetare till Hjälpmedelscentralen i Mölndal.
Varmt välkommen med din ansökan senast xx!
Som lagerarbetare på Hjälpmedelscentralen arbetar du med att förse våra kunder med hjälpmedel och läkemedelsnära produkter. Dina arbetsuppgifter består framför allt av truckkörning och att plocka orderrader utifrån plocklista. Andra arbetsuppgifter kan förekomma vid behov, till exempel:
Packa, märka upp och färdigställa för distribution
Hålla ordning och reda i lagerhyllor
Arbeta administrativt i vårt affärssystem Sesam
För att ge god service i arbetet som lagerarbetare är det viktigt att du:
Har ett gott bemötande och är serviceinriktad
Tycker om att arbeta tillsammans med andra och bidra till ett positivt arbetsklimat
Är ansvarstagande och har ordningssinne så att kvalitet och hög patientsäkerhet säkerställs
Är flexibel och kan anpassa dig utifrån ändrade förutsättningar
Vi söker dig med en godkänd gymnasieutbildning i kombination med tidigare arbetslivserfarenhet inom lager. Då tjänsten som lagerarbetare till stor del innefattar truckkörning är det ett krav att du har truckkort och god körvana.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner samt föra dialog med kunder och arbetskamrater. Vidare är det viktigt att du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment. Du har en grundläggande digital kompetens och förståelse för arbete i olika digitala system.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Skövde, Mölndal, Borås, och Uddevalla. Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med bl.a. hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning, anpassningar/specialanpassningar samt studiebesök och utbildningar. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team lägger du som medarbetare grunden för en välfungerande hälso- och sjukvård.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med önskad start omgående. Frågor om tjänsten hanteras av rekryterande chef Mark Mccrory. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
