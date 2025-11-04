Lagerarbetare till expansivt teknikföretag i Arendal
Cleverex Bemanning AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleverex Bemanning AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
, Falköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Vi på Cleverex Bemanning söker nu en lagermedarbetare till ett spännande teknikföretag i Göteborgsområdet som befinner sig i en stark expansionsfas. Uppdraget är ett konsultuppdrag på 6 månader med mycket goda möjligheter till övertag och fast anställning hos kund om samarbetet fungerar väl.
Här får du vara med i en utvecklande period där nya rutiner och processer byggs upp - perfekt för dig som trivs i en roll där du får ta ansvar, bidra med struktur och växa med verksamheten.
Du erbjuds
• En roll i ett framtidsorienterat teknikbolag med stort engagemang och tillväxt.
• Möjlighet att påverka och bidra i en uppbyggnadsfas där arbetssätt formas.
• Stöttning av Cleverex under hela uppdraget.
• Goda chanser till en anställning hos kund om alla parter är nöjdaDina arbetsuppgifter
• Ansvara för lossning, mottagning och inlagring av gods.
• Plock och pack av varor för utleverans.
• Påfyllnad av material till produktionen.
• Truckkörning, främst motviktstruck.
• Bidra till ordning, struktur och utveckling av lagrets processer.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lagerarbete.
Du är en noggrann, engagerad och ansvarsfull person som trivs med att ta initiativ och arbeta självständigt.
Du tycker om struktur, kvalitet och att göra ett bra jobb.
Erfarenhet av affärssystemet Monitor är meriterande men inget krav - det viktigaste är att du har rätt vilja och en positiv inställning.
Skallkrav:
Truckkort
Goda kunskaper i Svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av lagerarbeteÖvrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Arendal, Göteborg
Anställningsform: Konsultuppdrag via Cleverex Bemanning (6 månader) med chans till övertag.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagOm företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peyrau Saleh peyrau.saleh@cleverex.se Jobbnummer
9588898