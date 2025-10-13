Lagerarbetare till en av våra kunder i Sundsvall | Extrajobb
Manpower AB / Lagerjobb / Sundsvall
2025-10-13
Är du en noggrann och effektiv person som söker ett flexibelt extrajobb inom lager? Då har vi jobbet för dig! Vi på Manpower söker nu lagerarbetare till ett extrajobb hos en av våra kunder i Sundsvall. Har du truckkort A1-A4 och B1-B4 och trivs med ett fysiskt arbete i en fartfylld och varierad miljö? Då kan det här vara helt rätt möjlighet för dig. Välkommen med din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos vår kund i Sundsvall.
Om jobbet som lagerarbetare
Hos vår kund kommer du bland annat att plocka och packa artiklar som sedan ska levereras till kunder. Vidare kommer du i dina arbetsuppgifter även att köra ut material till de olika avdelningarna. Vi erbjuder ett fysiskt roligt extrajobb med en marknadsmässig lön. Det är ett perfekt jobb för dig som vill ha flexibla arbetstider och extra inkomst vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning!
Övrig information
Placeringsort: Sundsvall
Anställningsform: Extra, vid behov. Vi ser gärna att du är tillgänglig 2-3 gånger i veckan
Arbetstider: Arbetstiderna varierar mellan 13.30-22 och 01-30-10.00, där du behöver vara öppen för både kväll och natt
Är du rätt person för tjänsten?
För att trivas i den här rollen ser vi att du är en ansvarstagande och flexibel person som kan hantera ett högt arbetstempo. Du är lugn och fokuserad även under stress, och har lätt för att samarbeta med andra - samtidigt som du också kan ta eget ansvar och arbeta självständigt. Du jobbar strukturerat och noggrant, och strävar efter att leverera ett resultat med hög kvalitet. Med ett positivt driv och en serviceinriktad attityd är du en person som bidrar till en god stämning i teamet och ett smidigt arbetsflöde.
Krav för tjänsten
* En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - tex studier, deltidsjobb, F-Skattsedel etc
* Truckkort A1-4 och B1-4
* Körkort och tillgång till bil
* God fysik
* Flytande svenska i tal och skrift
Det anses meriterande om du sedan innan har erfarenhet av att arbeta på lager.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
