Lagerarbetare till Emballator i Vittsjö, Långt uppdrag
Boxflow Staffing Syd AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Kristianstad
2025-08-14
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Till Emballators produktionsanläggning i Vittsjö söker vi dig som har god erfarenhet av lager/logistik men även kan tänka sig att jobba som maskinoperatör när behovet uppstår. Viktigt att du som söker har flexibilitet och kan hjälpa till där det behövs oavsett om det är på lagret eller produktionen.
Tjänsten är långsiktig med chans att kunden tar över anställningen. Arbetstiderna är måndag till fredag, dagtid 07:00-16:00, men även 2 skift kommer förkomma, under vissa perioder kan även natt förekomma. Arbetsuppgifter Lager-Logistik
Truckkörning- Viktigt att du har erfarenhet av Motviktstruck, Skjutstativ (B3) samt ledstaplare (A2)
Orderplock
Lagerflyttar
Förse produktion/mellanlager med material
Plasta pallar
Lasta, lossa med motviktstruck, skjutstativ och ledstaplare.
Boka transporter
Meriterande är erfarenhet av SAP-S4 eller likande WMS eller ERP system.
Arbetsuppgifter Maskinoperatör
Plock av material
Maskinövervakning
Avsyning
Kvalitetskontroller
Packning
Plastning/Emballering
Verktygsvård
Profil & bakgrund
Vi letar efter dig som har erfarenhet av lager sedan tidigare och är teknisk intresserad. Du är tillgänglig relativt omgående. Du har bil och körkort och kan ta dig till kunden när skiftarbete uppstår. Tunga lyft kan förekomma och du är van att arbeta i tempo och självständigt. Du är positiv, professionell och håller god kvalité och är en van lagspelare.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Tidigare arbete av lager
Erfarenhet från bokning av transporter
Truckkort A och B
Körkort och tillgång till bil
Svenska i tal och skrift
Urval sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Oskar Ekstrand oskar.ekstrand@boxflow.com Jobbnummer
9459135