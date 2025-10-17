Lagerarbetare till effektivt team - skapa ordning och resultat varje dag
Junglia AB / Lagerjobb / Täby Visa alla lagerjobb i Täby
2025-10-17
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Täby
, Vallentuna
, Danderyd
, Sollentuna
, Solna
eller i hela Sverige
Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en lagerarbetare som vill bli en viktig del av deras team.
Det här är en rekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos kundföretaget, medan Junglia ansvarar för urval och rekryteringsprocessen.
Som lagerarbetare arbetar du med in- och utleveranser, plock och pack av varor, samt registrering och sortering i lagersystem. Du bidrar till att logistiken fungerar smidigt och att varorna når rätt plats i rätt tid. Rollen kan även innefatta truckkörning och andra arbetsuppgifter som behövs för ett effektivt lager.
Rollen passar dig som trivs med ett fysiskt aktivt arbete, har sinne för detaljer och ordning, samt uppskattar att arbeta i team där alla hjälps åt för att nå gemensamma mål.
Startlön: 35 000 kr/mån
Du får en trygg anställning direkt hos arbetsgivaren, med goda villkor och möjlighet att utvecklas inom lager, logistik och distribution. Här arbetar du tillsammans med kollegor som värdesätter engagemang, noggrannhet och ansvar.
Vi söker dig som är pålitlig, strukturerad och arbetsvillig. Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande, men det viktigaste är din vilja att lära, positiva inställning och förmåga att bidra till ett välfungerande lager.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i dina uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka länken till jobb@junglia.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
183 30 TÄBY Jobbnummer
9562607