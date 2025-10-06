Lagerarbetare till DHL Supply Chain i Örebro | Heltid
Är du en noggrann och effektiv person som trivs med ett fysiskt och varierande arbete? Vi på Manpower söker just nu drivna och engagerade lagermedarbetare till DHL Supply Chain i Örebro. Bli en del av ett globalt logistikföretag och bidra till en effektiv och välorganiserad lagerverksamhet. Skicka in din ansökan redan idag och ta steget mot ett spännande jobb hos DHL i Örebro.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och DHL. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos vår kund i Örebro.
Hur är det att arbeta som lagerarbetare hos vår kund?
I den här rollen kommer du att arbeta med truckkörning, varumottagning, hantering av gods samt orderplock och packning inför leveranser. Du kommer att jobba på olika avdelningar där du hanterar olika typer av varor, vilket ger en varierad arbetsdag. Du ser till att lagret är organiserat och fungerar effektivt, samtidigt som du säkerställer att varorna hanteras noggrant och snabbt. Tillsammans med ditt team blir du en viktig del av logistikkedjan och bidrar till att leveranser sker smidigt och i rätt tid.
Övrig information
Placeringsort: Örebro
Arbetstider: Dagtid där arbetstiderna varierar
Anställningsform: 6 månader visstid med chans till förlängning
Vem söker vi?
Vi söker dig som är organiserad, har en bra arbetsmoral och är engagerad i ditt arbete. Du är samarbetsvillig, har förmågan att arbeta både självständigt och som en del av ett team. Noggrannhet och en stark känsla för detaljer är viktiga egenskaper för oss, och vi söker någon som alltid strävar efter att leverera högsta kvalitet i sitt arbete. Om du trivs i en dynamisk arbetsmiljö och är redo att ta ansvar, då kan du vara den vi söker.
I övrigt krävs det att du
* Behärskar svenska väl i tal och skrift
* Har fyllt 18 år
* Har truckkort A1-A4 och B1-B4
Det anses meriterande om du sedan innan har lager- och truckerfarenhet.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Carla Törner via e-post: carla.torner@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
