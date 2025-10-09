Lagerarbetare till DHL Freight i Helsingborg | Extrajobb
Manpower AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2025-10-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta extra hos en av världens ledande logistikleverantörer? Då behöver du inte leta vidare! Vi söker nu lagerarbetare till DHL Freight i Helsingborg för ett flexibelt extrajobb inom lager och logistik. Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb med konkurrenskraftig lön som du kan kombinera med dina studier. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos DHL Freight i Helsingborg.
Om jobbet hos DHL Freight
Som lagerarbetare på DHL Freight blir du en del av ett dynamiskt team där du hanterar och sorterar gods, lastar och lossar samt säkerställer att leveranser sker smidigt och effektivt. Du arbetar i en tempofylld miljö där noggrannhet och samarbete är nyckeln till framgång. Dessutom kommer du tillsammans med ditt team registrera leveranser i systemet samt sortera och lagra varor i rätt del av lagret. Det är ett perfekt jobb för dig som vill ha flexibla arbetstider och extra inkomst vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning!
Övrig information
Placeringsort: Helsingborg
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid in på kvällen mellan 11.00-20.00 och 15.00-20.00
Är du rätt person för jobbet?
Vi söker dig som är en driven och effektiv lagspelare med en stark arbetsmoral. Du trivs i ett högt tempo, arbetar noggrant även under tidspress och har en positiv inställning till nya utmaningar. Med din initiativförmåga och ansvarskänsla bidrar du till en smidig och effektiv arbetsprocess. Om du gillar att arbeta fysiskt och har en lösningsorienterad inställning, kommer du att passa perfekt hos oss!
Krav för tjänsten
* En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - tex studier, deltidsjobb, F-Skattsedel etc
* God fysik
* Fullständig gymnasieexamen
* Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
* Körkort
* Tidigare lagererfarenhet
* Truckkort
* Truckerfarenhet
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4c1d5731-3d1d-". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9548025