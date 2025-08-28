Lagerarbetare till DHL Freight i Göteborg | Extrajobb
Är du på jakt efter ett fysiskt extrajobb i högt tempo och som kontinuerligt utmanar dina kunskaper? Då kan det här vara din nästa utmaning! Just nu söker vi på Manpower dig som vill ta dig an ett uppdrag som lagerarbetare på DHL Freight i Hisingsbacka. Välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och DHL Freight. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos DHL Freight.
Om jobbet som lagerarbetare
Som lagerarbetare kommer du att ha en spännande roll med olika utmaningar. Bland annat kommer du att arbeta med orderplock samt säkerställa och optimera lagernivåer. Dessutom kommer du tillsammans med ditt team sortera och placera gods till rätt del av lagret samt flytta och lagra varor på lastpall med hjälp av truck.
Du kommer att jobba extra på kvälls- eller nattskift. Ett krav för tjänsten är att man kan jobba minst 2 pass i veckan, mellan söndag-torsdag. Vill du jobba mer finns även den möjligheten.Publiceringsdatum2025-08-28Övrig information
Placeringsort: Göteborg, i Hisingsbacka vid Stigs center
Arbetstider: Kvällsskift: 14.00-20.00. Nattskift: 21.30-06.30.
Anställningsform: Extrajobb vid behov
Är du rätt för rollen som lagerarbetare?
Den här tjänsten passar dig som tycker om att arbeta med hela kroppen och som gillar arbete i högt tempo. Det är också viktigt att du tar ansvar för ditt arbete. Det dagliga arbetet kräver att du är stresstålig, är självgående och har en genuin vilja att göra ett bra jobb!
Vi söker dig som
* har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - exempelvis: deltidsjobb, studier, elitidrott, egen företagare
* behärskar svenska i både tal och skrift
* kan jobba minst 2 pass i veckan
* har god fysik
Det är även meriterande om du har
* truckkort A1-A4 och B1-B4
* erfarenhet av truckkörning från tidigare arbete
* jobbat med pakethantering tidigare
* körkort och tillgång till bil
* övrig lager- och industrivana
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hedda Seebass Svensson via e-post: hedda.seebass.svensson@manpower.se
.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
