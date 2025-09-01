Lagerarbetare till centrallager i Örebro
Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Örebro
2025-09-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
, Arboga
, Karlskoga
, Degerfors
, Nacka
eller i hela Sverige
LAGERARBETARE TILL CENTRALLAGER I ÖREBRO Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Arbetet varierar beroende på vilken avdelning du hamnar på. Det kan innebära plock och pack av varor, truckkörning, godshantering samt lastning och lossning. På vissa avdelningar ingår även inventering, kvalitetskontroll och andra lagerrelaterade uppgifter. Oavsett arbetsuppgifter är du en viktig del av lagret och bidrar till att verksamheten flyter på smidigt.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är positiv, samarbetsvillig och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i team och har en hög arbetsmoral. Då arbetet stundtals är fysiskt krävande är det en fördel om du har god fysik och gillar ett aktivt arbete. Truckkort A1-4 och B1-4 är ett krav, medan B6 är meriterande. Erfarenhet av truckkörning är ett plus, men vi lägger större vikt vid din personlighet och inställning än din erfarenhet.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
Anders Andersson anders.andersson@eterni.se Jobbnummer
9485478