Lagerarbetare till Bro till SJ Stockholmståg!
2026-01-21
Din kommande roll
Produktionssupports uppgift är att säkerställa en väl fungerande materialförsörjning inom SJ Stockholmståg. Som lagermedarbetare säkerställer du en kvalitetssäkrad lagerhantering och att transporter av material till depåerna håller lägsta möjliga logistikkostnad. Du kommer arbeta i systemstödet Maximo där du bland annat gör inleveranser och tar ut beställningar.
Övriga arbetsuppgifter som förekommer är:
Delta i depåernas planerings- och produktionsmöten
Bevaka och säkra material till planerad produktion i depå
Plocka / leverera till beställande enhet
Inventering- kontrollräkning av lagerförda artiklar
Utföra lossning och lastning med motviktstruck
Tjänsten avser heltid med placering i vår depå i Bro, men arbete i andra depåer kan förekomma vid behov. Tjänsten kan komma att innefatta kväll, natt- och helgtjänstgöring.
Förväntningar på den vi söker
För att fungera i rollen när det viktigt att du känner dig trygg i dig själv och i din roll. Du vågar ta ansvar för ditt arbete även när det inte alltid blir helt rätt. Vi tror att du är kommunikativ och serviceinriktad då du kommer ha daglig kontakt med de övriga depåerna och andra interna kontakter.
Vidare har du:
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och i skrift
Minst två års erfarenhet från arbete inom lagerverksamhet
Gymnasieexamen eller motsvarade utbildning
Truckkort A1-A4-B1-B4
B-körkort
God datavana
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av Maximo
Truckkort B6
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer.
