Lagerarbetare till Adexa Nordic AB Gräfsnäs
Adexa Nordic AB / Lagerjobb / Alingsås Visa alla lagerjobb i Alingsås
2025-11-05
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adexa Nordic AB i Alingsås
Adexa Nordic AB är en ledande leverantör av storköksutrustning till restauranger, caféer och storkök över hela Norden. Vi växer och söker nu en engagerad och pålitlig lagerarbetare till vårt lager på Svedplan industriområde i Gräfsnäs.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Som lagerarbetare hos oss blir du en viktig del av vårt team som ser till att våra kunder får sina produkter snabbt och säkert. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Mottagning, in- och utleveranser av varor
Truckkörning och orderplock
Kontroll av inkommande och utgående gods
Packning, märkning och lastning
Allmänt förekommande lagerarbete
Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har truckkort (A och B)
Har god fysik, då arbetet innebär tunga lyft
Är noggrann, ansvarsfull och trivs med att arbeta i team
Har god svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande
Vi erbjuder
En stabil och trivsam arbetsplats i ett växande företag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom logistik och lagerhanteringSå ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till christoffer@adexanordic.se
snarast möjligt. Märk ansökan med "LAGERARBETARE"
Urval sker löpande.
Plats: Svedplan industriområde, Alingsås
Arbetstid: Dagtid
Företag: Adexa Nordic AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: christoffer@adexanordic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adexa Nordic AB
(org.nr 559205-1402), http://www.adexanordic.se
Brobackavägen 19 (visa karta
)
441 91 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9589203