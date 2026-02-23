Lagerarbetare som konsult till Hansen Group i Spånga
2026-02-23
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Har du en bakgrund inom idrott eller föreningsliv och trivs i ett arbete där tempo, lagarbete och ansvar är en självklar del av vardagen? Är du dessutom noggrann, strukturerad, tävlingsinriktad och van vid plock och pack på lager? Då kan du vara rätt person för Hansen Group.
Vi söker nu en lagerarbetare till Hansen Group. Tjänsten är på heltid och kommer vara en konsultlösning under perioden v13-23 med goda chanser till förlängning till slutet av augusti.
I rollen arbetar du både på utleverans såsom plock och pack med hjälp av handdator, samt inleverans av båt- och bildelar. Produkterna varierar i både storlek och vikt, vilket innebär att paketeringen sker på olika sätt beroende på gods. Arbetet innefattar bland annat packning med tejphållare och anpassat emballage.
Du behöver ha god ordning, hålla koll på artikelnummer och plocka rätt antal i ett högt tempo.
Personprofil
Vi söker dig som trivs både med att jobba självständigt och tillsammans med andra. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att hålla fokus även när tempot är högt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Är van att arbeta med handdator
• Är noggrann och har lätt för att läsa och följa artikelnummer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningsliv, då det ofta innebär laganda, disciplin och driv. Berätta gärna hur din bakgrund har format dig och hur du tror att det hjälper dig i rollen som lagerarbetare.
Start: Mars
Arbetstider: 07:30-16:10, måndag-fredag
Omfattning: Heltid, vecka 13-23 (eventuell förlängning till slutet av augusti)
Anställningsform: Visstidsanställning
Fackförbund: Handelsanställdas Förbund, Detaljhandelsavtalet
Plats: Kälvestavägen 110, Spånga
Företagspresentation
C. Hansen Group AB är ett väletablerat familjeföretag grundat 1966 och är idag Sveriges äldsta och största specialist inom import av reservdelar till amerikanska bilar, marina motorer samt tillbehör och säkerhetsutrustning för motorsport. Bolaget är även licenstagare för det välkända varumärket Gulf i Sverige, vilket omfattar smörjmedel och drivmedelsstationer.
C. Hansen Group AB har omkring 70 medarbetare och omsätter cirka 230 miljoner kronor. Verksamheten har haft en stark tillväxt de senaste åren och utmärker sig genom hög teknisk kompetens, brett sortiment och en servicenivå som uppskattas av såväl privat- som företagskunder.
Kulturen på företaget präglas av djup produktkunskap, engagemang, serviceanda och fokus på kvalitet. De har ett team med stor kompetens och passion inom sina områden och arbetar kontinuerligt för att stärka ett gemensamt fokus på kundnytta, med målsättningen att vara en långsiktig och pålitlig samarbetspartner. Ersättning
