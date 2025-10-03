Lagerarbetare sökes Välbetalt jobb och trygg anställning!
Junglia AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Junglia söker nu drivna och noggranna lagerarbetare för uppdrag hos en av våra kunder. Det här är ett perfekt jobb för dig som trivs med ett fysiskt arbete, har ett öga för struktur och gillar att jobba i ett högt tempo.
Du blir anställd av Junglia och arbetar ute hos en av våra samarbetspartners - ett etablerat företag inom [bransch, t.ex. e-handel, logistik eller livsmedel].Dina arbetsuppgifter
Plock och packning av varor
In- och utleveranser
Orderhantering via scanners eller handdator
Lastning och lossning
Övrigt förekommande lagerarbete
Vi söker dig som
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Har god fysisk förmåga - jobbet kan vara fysiskt krävande
Är flexibel och gillar att samarbeta
Talar och förstår svenska eller engelska
Truckkort är meriterande men inget krav
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är ett plus - men viktigast är att du har rätt inställning och en vilja att lära!
Vi erbjuder
Trygg anställning och schyssta villkor
Möjlighet till fast anställning
Personlig kontakt och stöd från engagerade konsultchefer
Ett fartfyllt arbete i ett sammansvetsat team
Om Junglia
Junglia är ett bemannings- och rekryteringsföretag som hjälper både företag och människor att hitta rätt. Vi samarbetar med väletablerade aktörer inom flera branscher och erbjuder våra konsulter trygga, utvecklande uppdrag och goda arbetsvillkor.
Så här söker du
För att söka tjänsten behöver du först skapa ett digitalt CV via vår plattform. Det går snabbt och smidigt.
Gå in på https://junglia.com/
och skapa ditt digitala CV.
När du är klar - kopiera länken till ditt digitala CV.
Skicka sedan ett mejl med länken till: jobb@junglia.se
Ämne på mejlet: Lagerarbetare + [Ditt namn]
Glöm inte att inkludera länken till ditt digitala CV i mejlet!
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte - sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
103 16 STOCKHOLM Jobbnummer
9539173