Lagerarbetare sökes till spännande konsultuppdrag

A 95 Consulting AB / Lagerjobb / Kalmar
2025-11-07


Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande lagerarbetare till ett uppdrag hos en av våra kunder. Du blir anställd av A 95 Consulting och får möjlighet att arbeta i en trygg och strukturerad miljö där ordning, tempo och laganda är viktigt.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-11-07

Arbetsuppgifter
Plock, pack och sortering av varor
Lastning, lossning och kontroll av inkommande leveranser
Bidra till ordning och struktur på lagret

Vi erbjuder:
Anställning hos A 95 Consulting, uppdrag hos kund
Trevlig arbetsmiljö och hjälpsamma kollegor
Möjlighet att utvecklas inom logistik och lagerarbete

Kvalifikationer
God fysik och positiv inställning
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
Truckkort (A/B) är en fördel
Svenska i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
392 39  KALMAR

Jobbnummer
9593389

