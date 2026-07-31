Lagerarbetare sökes till Rosersberg
Blå Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Nacka Visa alla lagerjobb i Nacka
2026-07-31
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Vi på Blå Bemanning & Rekrytering söker nu efter flera lagerarbetare till vår samarbetspartner i Rosersberg.
Om Jobbet:
Du kommer att arbeta på ett lager med att plocka och packa varor. Du arbetar efter en plocklista och använder antingen truck eller bur i arbetet. Du samarbetar också med inleveranser och utleveranser.
Arbetet innebär även hantering av tyngre gods, vilket gör att jobbet kan vara fysiskt krävande.
Arbetet är varierande och kan ge dig möjlighet att utvecklas inom lager och logistik.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Ta emot leveranser av gods och material
Scanna produkter i systemet
Plocka samt packa varor efter plocklista
Säkerställa att gods och last är korrekt placerade och säkrade
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, punktlig och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Arbetet är fysiskt, därför är det viktigt att du är i god form och klarar av att arbeta med tyngre varor.Kvalifikationer
Truckkort A och B
Svenska i tal och skrift
God fysisk form
Erfarenhet av truckkörning med plock
Meriterande:
Körkort B
Plats: Rosersberg
Period: sep-dec
Lön: enl.ök
Arbetstid: 07-16
Omfattning: Heltid Om företaget
Vi på Blå Bemanning brinner för det som många tar för givet, de som faktiskt får hjulen att snurra. Blue-Collar arbetare, det är det vi finns till för.
Som konsult hos oss får du en dedikerad kontaktperson som följer dig hela vägen, inte ett callcenter eller en ny röst varje gång. Vi investerar tid i din utveckling, öppnar dörrar till nya uppdrag och ser till att du har rätt förutsättningar för att trivas och växa i din yrkesroll.
Välkommen till Blå! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: Jobb@blabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blå Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559584-8499)
Sickla Industriväg 1 (visa karta
)
131 54 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
jesper Tamimi jesper@blabemanning.se Jobbnummer
10017314