Lagerarbetare sökes till Rosersberg

People Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2025-10-23


Vi söker orderpackare till vår kund i Rosersberg!
Om jobbet
Arbetsuppgifterna innebär packning av ordrar.
Vi söker totalt 40 packare, som kan jobba antingen dag eller kväll. Vänligen ange vilket skift du kan jobba i din ansökan.
Dagspass: 07.00-16.00
Kvällspass: 16.00- 01.00

Viktigt: På kvällen går det få eller inga bussar och tåg. För att kunna jobba kvällspass behöver du därför egen bil eller bo i närheten och ha annat sätt att ta dig hem.
Vem du är
Vi söker dig som är noggrann, effektiv och gillar att arbeta mot uppsatta mål i högt tempo. Du är bekväm med att använda dator som arbetsverktyg. Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav.
Vidare ser vi gärna att du:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Kan jobba antingen morgonpass (07.00-16-00) eller kvällspass (16.00 - 01.00)
Är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
Har god fysik.

Meriterande:
Lagererfarenhet
Körkort och bil
Bor i närheten

Hos oss på Peopl sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
People Bemanning AB (org.nr 559239-4752), https://peopl.se

Arbetsplats
Peopl Bemanning

Kontakt
Danait Weldegiorgis
danait@peopl.se

Jobbnummer
9571861

