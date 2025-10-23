Lagerarbetare sökes till Rosersberg
People Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2025-10-23
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People Bemanning AB i Sigtuna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker orderpackare till vår kund i Rosersberg!
Om jobbet
Arbetsuppgifterna innebär packning av ordrar.
Vi söker totalt 40 packare, som kan jobba antingen dag eller kväll. Vänligen ange vilket skift du kan jobba i din ansökan.
Dagspass: 07.00-16.00
Kvällspass: 16.00- 01.00
Viktigt: På kvällen går det få eller inga bussar och tåg. För att kunna jobba kvällspass behöver du därför egen bil eller bo i närheten och ha annat sätt att ta dig hem.
Vem du är
Vi söker dig som är noggrann, effektiv och gillar att arbeta mot uppsatta mål i högt tempo. Du är bekväm med att använda dator som arbetsverktyg. Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav.
Vidare ser vi gärna att du:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Kan jobba antingen morgonpass (07.00-16-00) eller kvällspass (16.00 - 01.00)
Är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
Har god fysik.
Meriterande:
Lagererfarenhet
Körkort och bil
Bor i närheten
Hos oss på Peopl sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Bemanning AB
(org.nr 559239-4752), https://peopl.se Arbetsplats
Peopl Bemanning Kontakt
Danait Weldegiorgis danait@peopl.se Jobbnummer
9571861