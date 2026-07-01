Lagerarbetare sökes till Nawroz Gross AB

Nawroz Gross AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-07-01


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Nawroz Gross AB är en växande livsmedelsgrossist som levererar produkter till butiker och restauranger runt om i Sverige. Vi söker nu en engagerad och driven lagerarbetare som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-07-01

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av kundorder
Lastning och lossning av varor
Mottagning och kontroll av inkommande leveranser
Lagerhantering och inventering
Hålla ordning och säkerställa god struktur på lagret
Samarbete med chaufförer, leverantörer och kunder

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete (meriterande men inget krav)
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har god fysisk förmåga då arbetet innebär tunga lyft
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande
Har truckkort (meriterande)

Språkkrav
För att kunna kommunicera med kunder, leverantörer och kollegor behöver du kunna tala:
Svenska
Arabiska
Kurdiska

Vi erbjuder
Ett varierande arbete i ett växande företag
Trevliga kollegor och en familjär arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan till Nawroz Gross AB!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: darco.kamran@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nawroz Gross AB (org.nr 559116-7050)

Jobbnummer
9987190

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