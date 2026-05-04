Lagerarbetare sökes till Mobellos lager i Arenastaden, Solna
2026-05-04
Vill du bli vår flexibla stöttepelare på lagret?
Nu öppnar vi dörren för en driven och ansvarstagande person som vill växa tillsammans med oss på Mobello! Vi söker inte bara en lagerarbetare, vi söker dig som vill vara den pålitliga kraften i vår logistikkedja och som trivs med ett varierat arbetsschema där din insats verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
I våra lokaler i Arenastaden, Solna, sitter vårt lager vägg i vägg med huvudkontoret. Det här är hjärtat i vår verksamhet där vi hanterar flödet till våra 11 butiker och webbshop.
Vi söker dig som vill ha en behovsanställning med start i mitten av maj så att du får en ordentlig upplärning. Det här är den perfekta rollen för dig som vill kombinera studier eller annat med jobb, och som kan växla upp när trycket är som högst.
Viktiga förutsättningar:
Sommaren: Du behöver vara tillgänglig för jobb under vecka 28, 29, 30, 31 och 33. Under dessa veckor behöver vi hjälp mån-fre, men även under övriga sommarmånader ökar behovet rejält och vi ser gärna att du är flexibel.
Löpande behov: Utöver sommarveckorna behöver vi dig vid sjukfrånvaro, stora leveranser och andra arbetstoppar.
Långsiktighet: Till hösten fortsätter behovet av extra händer, och under julhandeln skruvas takten upp igen.
Omfattning: Det finns inga garanterade timmar per vecka, men för rätt person som är flexibel finns det goda möjligheter till mycket jobb under våra högsäsonger.Dina arbetsuppgifter
I rollen som lagerarbetare hos oss kommer du bland annat att:
Packa veckoleveranser till våra butiker.
Packa och hantera webbordrar.
Svara på kundtjänstmeddelanden.
Ta emot, packa upp och läsa in inkommande leveranser.
Inventera lagret samt stötta butikerna vid inventering.
Organisera, optimera och hålla god ordning på lagret.
Vara lagerchefens högra hand och ta ansvar för driften vid dennes frånvaro.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Som person är du positiv och social - du sprider god energi och uppskattar den gemenskap vi har på kontoret.
Din flexibilitet är din främsta tillgång. Du trivs med att ha ett schema som varierar och är redo att hoppa in när vi behöver dig som mest. Du är en "doer" som ser vad som behöver göras och känner stolthet över att lämna ett välorganiserat lager efter dig. När problem uppstår är du lösningsorienterad och tar gärna egna initiativ. Du har också en god känsla för kundservice och kan uttrycka dig bra i skrift.Om företaget
Mobello är en växande butikskedja med 11 butiker på Sveriges mest attraktiva handelsplatser samt en expansiv webbshop. Hos oss hittar kunderna trendiga och noggrant utvalda mobiltillbehör.
Vårt lager och kontor ligger i Arenastaden, nära Mall of Scandinavia. Hos oss blir du en del av en liten och sammansvetsad organisation med korta beslutsvägar. Vi tror på att ha roligt på jobbet och värdesätter vår gemenskap högt - att vi äter lunch och tar en fika tillsammans är en självklarhet!
Krav & meriter
Truckkort: Behövs inte, arbetet sker till fots med plockvagn.
Körkort: Meriterande men inget krav.
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av lagerjobb är meriterande, men din inställning och personlighet är det viktigaste för oss!
Sök jobbet redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi satsar på en snabb rekrytering. Skicka CV + Personligt brev (där du bekräftar din tillgänglighet för sommarveckorna) och gärna en bild till jobb@mobello.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: jobb@mobello.se
Arbetsgivare Mobello AB
(org.nr 556901-5927), https://www.mobello.se/
Evenemangsgatan 34 (visa karta
)
169 56 SOLNA
För detta jobb krävs körkort.
