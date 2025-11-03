Lagerarbetare sökes till kund inom logistik
A 95 Consulting AB / Lagerjobb / Malung-Sälen Visa alla lagerjobb i Malung-Sälen
2025-11-03
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Malung-Sälen
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en lagerarbetare som vill bidra till ett välfungerande och effektivt lagerflöde.
I rollen som lagerarbetare ansvarar du för mottagning, plock, pack och leveranser. Du ser till att lagret är organiserat och att varor hanteras på ett säkert och strukturerat sätt.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Plocka och packa varor för utleverans
Ta emot och kontrollera inkommande gods
Hålla ordning och struktur i lagermiljön
Vi erbjuder:
Direkt anställning hos kunden
En stabil och trivsam arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistikKvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
Truckkort är ett plus men inte ett krav
God fysik och svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och modernt sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
780 64 LIMA Jobbnummer
9585248