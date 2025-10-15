Lagerarbetare sökes till kund i Gävle
2025-10-15
Publiceringsdatum2025-10-15Om tjänsten
Är du strukturerad, initiativrik och administrativt lagd? Vill du arbeta dagtid i en verksamhet där kvalitet och kundanpassning står i fokus? Då kan det här vara rätt tjänst för dig! Vi söker nu en lagerarbetare på heltid till vår kund i Gävle. Du blir initialt anställd av oss på Uniflex och uthyrd till kunden, men för rätt person finns mycket goda möjligheter till övertag och vidareutveckling inom företaget.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som lagerarbetare har du en viktig roll i logistikkedjan. Du kommer att arbeta med:
• In- och utlastning av gods
• Hantering av material och produkter
• Lageradministration i företagets system
• Stöd i produktionen vid behov
Det är viktigt att arbetet utförs noggrant och systematiskt, och att du trivs med att växla mellan praktiska och administrativa uppgifter. Arbetsdagen kan även innehålla specialanpassade hanteringar enligt kundens önskemål, vilket kräver att du är flexibel i ditt arbetssätt.
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag, ca 07:00-16:00 (viss flexibilitet finns).
Vem är du?
Din bakgrund eller tidigare erfarenhet från liknande arbeten är inte avgörande - det viktigaste är att du är ansvarstagande, flexibel, lösningsorienterad och snabb på att lära dig nya rutiner. Du är självgående och har lätt för att se helheten i ditt arbete. Du tar initiativ, är prestigelös och har en känsla för ordning, struktur och det administrativa. Du är också uppmärksam på instruktioner och ser feedback som ett sätt att utvecklas. Kort sagt: du är på hugget, gillar att ha koll och trivs med att vara en viktig kugge i ett mindre team.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av affärssystemet Monitor
• Truckkort A och B
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9557959