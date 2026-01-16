Lagerarbetare sökes till Clas Ohlson lagret i Insjön - Heltid!
2026-01-16
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
Vill du arbeta på lager och ingå i vår bemanning på Clas Ohlson? Tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag.
Vi gör vår konsultpool på Clas Ohlson större och söker dig som har hög arbetsmoral, är flexibel som person och har god samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att plocka varor, omfördela produkter och delta i lossning av containerleveranser.
Arbetet kommer att starta under vårvintern och för att vara aktuell för tjänsten bör du kunna arbeta skift-tider.
Arbetstiderna är fördelade och varierar över måndag-fredag, samt söndag där pass förekommer både på förmiddagen och eftermiddag/kväll.
Kvalifikationer
B-körkort
18 år eller äldre
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Grundläggande datorvana
God fysik och förmåga att arbeta gående och stående (tunga lyft förekommer).
Meriterande:
Erfarenhet av truckkörning
Tidigare erfarenhet av att arbeta hos Clas Ohlson, antingen inom lager eller butik
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Utöver ovan krav lägger vi stor vikt vid din personlighet och ser gärna att du är engagerad, flexibel och ansvarstagande. Du är kundfokuserad, gillar att samarbeta, har lätt för att ta initiativ och är respektfull mot dina kollegor.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting Kontakt
