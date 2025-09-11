Lagerarbetare sökes till AB Linde Maskiner!
2025-09-11
Om jobbet
Vid Lindesjöns strand i det vackra Bergslagen har Linde Maskiner verkat sedan 1853. Mer än hälften av alla tunga lastvagnar som tillverkas i Europa har t.ex. plåtkomponenter från Linde Maskiner i sig. Vi jobbar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm. Vi automatpressar, laserskär, hydraulpressar, svetsar och monterar. Vi är din partner i det mesta som rör plåt.
Är du en noggrann och strukturerad medarbetare som trivs med ansvar och har intresse och förståelse för logistik? Har du tidigare erfarenhet från truckkörning och lagerarbete? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi söker nu efter logistikmedarbetare som har truckbehörigheterna A1-A4 B1-B4.
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter kan komma att bestå av truckkörning, orderplock, packning samt godshantering. Som truckförare hos oss är det alltid viktigt att sätta kvalité och säkerheten först.
• truckbehörighet A1-A4 samt B1-B4
• erfarenhet av truckkörning
• goda kunskaper i svenska
• körkort och tillgång till bil
För arbetet krävs att du är stresstålig och noggrann samt har datavana. Det är även viktigt att du är en utåtriktad lagspelare som tillsammans med ditt team arbetar för att det dagliga arbetet ska fungera på ett effektivt sätt.
Arbetet bedrivs i 2-skift och startar alltid med en visstidsanställning med goda möjligheter till en tillsvidareanställning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Linde Maskiner
(org.nr 556039-7365), http://www.lindemaskiner.se Kontakt
Ann-Helén Lundqvist ann-helen.lundqvist@lindemaskiner.se Jobbnummer
9504722