Lagerarbetare Sökes / Rekrytering Via Jobbpunkten AB
2025-09-30
Jobbpunkten AB söker nu, på uppdrag av en välkänd kund 15 noggranna engagerade lagermedarbetare till vår kund i Osby med start i februari 2026
Lagerarbetare i autostore - OsbyPubliceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i en autostore med plock samt andra lageruppgifter. Arbetet sker i högt tempo och kräver fysisk uthållighet.Kvalifikationer
Van att arbeta fysiskt hela dagen
Lätt att lära nya system och trivs i högt tempo
Svenska i tal och skrift
Truckkort är meriterande men inget krav
Körkort och tillgång till bilAnställningsvillkor
Lön: 187,80 kr/h (dag/fm) - 216,70 kr/h (kväll inkl. OB) enligt Handels e-handelsavtal
Arbetstid: 07.00-15.40 (under högsäsong ständig fm/kväll)
Låter detta som något för dig?
Skicka in ditt CV redan idag - urval sker löpande!
Maila ditt CV till elma@jobbpunkten.nu
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Jobbpunkten AB 010-300 2000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: elma@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LAGER/ autostore - Osby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbpunkten AB
(org.nr 559073-9032) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9533552