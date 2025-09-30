Lagerarbetare Sökes / Rekrytering Via Jobbpunkten
2025-09-30
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Perstorp
, Eslöv
, Lund
, Åstorp
Jobbpunkten AB söker nu, på uppdrag av en välkänd kund 10 noggranna engagerade lagermedarbetare till vår kund i Åhus med start i februari 2026
Lagerarbetare med skjutstativtruck B3 - ÅhusPubliceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med att plocka varor på lager med skjutstativtruck. Arbetet ställer krav på noggrannhet, god fysik och samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Truckkort B3 och dokumenterad erfarenhet av skjutstativtruck
God matematikförståelse och förmåga att räkna
Svenska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bilAnställningsvillkor
Lön: 178,25 kr/h
Arbetstid: 07.00-16.00 (under högsäsong skiftgång: fm/em)
Låter detta som något för dig?
Skicka in ditt CV redan idag - urval sker löpande!
Maila ditt CV till elma@jobbpunkten.nu
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Jobbpunkten AB 010-300 2000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: elma@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LAGER/ B3 - Åhus". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9533530